publié le 03/09/2020 à 07:47

Le Premier ministre Jean Castex présente ce jeudi 3 septembre le plan de relance sur RTL. "Ce plan de relance vise à faire en sorte que notre économie ne s'effondre pas, explique le chef du gouvernement. La crise a mis en lumière quelque chose que nous savions déjà mais qui devient insupportable : c'est la dépendance de l'économie française dans certains secteurs."

"Nous avons sélectionné un certain nombre de secteurs où nous allons investir massivement pour que nous relocalisions ou localisations les activités actuelles ou futures", déclare Jean Castex, évoquant les domaines de la santé ou encore les nouvelles technologies.



"Il faut repartir de l'avant et éviter des licenciements supplémentaires. On va essayer de remplir les bons de commandes et redonner de l'activité aux entreprises. On va donner de l'argent aux citoyens pour faire de l'isolation thermique. On va investir 6 milliards dans la santé. L'objectif est de donner du travail aux entreprises et donc aux Français", défend le Premier ministre.