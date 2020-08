publié le 30/08/2020 à 18:58

Alors que l'épidémie de coronavirus regagne du terrain, Emmanuel Macron et le gouvernement sont attendus avec des mesures fortes sur les plans sanitaire, économique et culturel. 21 départements sont désormais en zone rouge et le port du masque va devenir obligatoire partout à Paris, le gouvernement voulant "tout faire" pour éviter un "reconfinement généralisé" dévastateur pour l'économie.

"C'est maintenant qu'il faut intervenir", a répété à plusieurs reprises le Premier ministre qui s'est lancé dans la rentrée au pas de course, multipliant les interventions dans les médias. Objectif principal pour le chef du gouvernement : "Casser les chaînes de transmission", alors que le nombre de nouveaux cas détectés ne cesse d'augmenter.

En parallèle à l'urgence sanitaire, Jean Castex s'attelle aussi à l'urgence économique. Le premier ministre doit dévoiler ce jeudi 3 septembre le très attendu plan de relance de l'économie. "Un projet dans lequel nous voulons projeter le pays pour plus d'indépendance, et donc les relocalisations", a souligné Emmanuel Macron. C'est aussi à cette date que le président de la République devrait nommer François Bayrou au poste de haut-commissaire au Plan.

>> Jean Castex est l'invité de RTL Matin, ce jeudi 3 septembre. Il répondra aux questions d'Alba Ventura, avec François Lenglet, à partir de 7h35, puis à celles d'Yves Calvi et des auditeurs à 8h15. Posez vos questions au premier ministre dans les commentaires de cet article.