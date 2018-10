et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/10/2018 à 14:58

Seize associations environnementales pro-ours ont déposé une plainte au parquet de Pau, mercredi 10 octobre, contre les battues menées par les éleveurs béarnais mécontents de la récente réintroduction de deux ourses slovènes, a annoncé à l'AFP leur avocat Jean-François Blanco.



Les associations estiment que "l'impunité n'est pas possible" et ont porté plainte avec constitution de partie civile pour "tentative de destruction en bande organisée d'une espèce protégée", une infraction passible de 7 ans de prison et 150.000 euros d'amende.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, François Bayrou "pense que la méthode n'est pas bonne" parce que je ne crois pas que l'on puisse sauver les ours contre les bergers. Je pense que si on abandonne les bergers, ils ont le sentiment d'une immense impuissance. On ne fait pas du bon travail (...) L'État a suivi une méthode qui n'est pas ce que je crois bon de faire".