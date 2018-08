publié le 23/08/2018 à 20:27

C'est une grosse frayeur que Lucas Meurlet a vécu. Alors qu'il randonnait avec sa famille dans les Pyrénées, il s'est retrouvé face à une ourse qui l'a poursuivi, rapporte France Bleu Occitanie. Son attitude lui a sauvé la vie.





Mardi 21 août au matin, Lucas Meurlet, son père et son frère décident de faire une randonnée dans le Val d'Aran (Pyrénées), à la frontière espagnole. Au cours de la promenade, le jeune homme décide de grimper seul une crête, en direction du Port de Girette, à près de 2.500 mètres d'altitude.



Vu d'en bas, son père et son frère aperçoivent alors qu'une ourse et ses trois petits se trouvent sur le versant où Lucas est censé arriver. Malgré les cris d'avertissement qu'ils poussent pour le prévenir du danger, Lucas n'entend rien... et arrive nez-à-nez face à l'animal, qui veut défendre ses petits.

"J'ai essayé de l'impressionner"

D'abord pétrifié, Lucas décide de s'enfuir, mais n'a que 10 mètres d'avance par rapport à l'ourse qui s'est mis à le poursuivre. Un ours qui vous court après, "c'est une image digne d'un film d'horreur", confie-t-il à France Bleu Occitanie.



Alors que l'animal le rattrape, Lucas tente sa dernière chance : il s'arrête, se dresse face à la bête et agite ses bâtons de randonnée, en faisant de grands cris. "Elle a commencé à me tourner autour", explique-t-il, "J'ai écarté les bras. J'ai essayé de l'impressionner". La bête finit par s'en aller, mais Lucas, toujours effrayé, se réfugie derrière un buisson.



Pendant ce temps, son père appelle le 112 et trois hélicoptères de secours espagnols ne tardent pas à arriver. Ils récupèrent Lucas en haut du pic où il se trouvait. Les trois randonneurs se retrouvent et repartent vers le refuge d'Eylie, à Sentein en Ariège. "Clairement après ça, tu comprends que la vie, elle peut s'arrêter rapidos", déclare Lucas au micro de France Bleu Loire Océan. "Après, sous le coup de l'adrénaline, j'en rigolais. Mais, quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai réalisé que j'aurais pu y laisser ma peau".