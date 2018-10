VIDÉO - Revivez le lâcher des deux ourses slovènes dans les Pyrénées

Ours en Béarn : les premières images de Claverina et Sorita

publié le 06/10/2018 à 16:22

Elles prennent doucement leurs marques dans leur nouvel habitat. Les deux ourses slovènes Claverina et Sorita ont été réintroduites jeudi 4 et vendredi 5 octobre dans le Béarn (Pyrénées-Atlantiques). Un moment rare qui a été filmé et diffusé par l'office national de la chasse et de la faune sauvage.



La réintroduction de ces deux ourses, qui sont enceintes, a pour but de sauvegarder leur espèce. La vidéo, postée sur YouTube, montre un hélicoptère déposer la cage d'une des plantigrades. La porte s'ouvre et l'animal n'attend pas une seconde pour prendre ses pattes à son coup et partir à la découverte de son nouvel univers. La première ourse a été déposée dans la vallée d'Aspe, la seconde sur les hauteurs de la vallée d'Ossau.

Claverina et Sorita vont pouvoir être suivies grâce à un émetteur GPS, d'autant que leur présence n'est pas la bienvenue. Plusieurs opposants à la réintroduction des ours dans les Pyrénées ont fait connaître leur mécontentement. Des bergers espèrent les éloigner de leurs troupeaux et vont tenter de faire partir les deux femelles vers l'Espagne.