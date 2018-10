publié le 14/10/2018 à 14:31

Pour ou contre la PMA pour toutes ? "Ça se pratique tous les jours en Belgique, tous les jours en Espagne. Je connais un grand nombre de personnes qui ont eu recours à cette technique, simplement parce que le désir d'enfant est irrépressible", explique François Bayrou.



Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 14 octobre, le maire de Pau ajoute bien comprendre "ce que cela heurte". Et d'ajouter : "Je voudrais proposer une autre perspective, il y a des gens qui croient que la démocratie, c'est faire triompher ses idées et ses convictions personnelles sur les autres. J'ai depuis longtemps défendu l'idée que cette vision là n'est pas la vraie vision de la démocratie. La vraie vision c'est qu'on puisse défendre ses convictions, les faire respecter et qu'on puisse vivre ensemble".



L'ancien ministre de la Justice estime que "ce débat viendra et je n'ai pas la répulsion que vous dites sur ce sujet", avant d'ajouter : "En effet, pour moi le sujet est légitime".

Sur la GPA (gestation pour autrui, ndlr), François Bayrou a un avis tout autre. "Je suis contre, comme tout le monde, c'est universel dans le champ politique français, parce que ça aboutit à la marchandisation et à l'achat d'une grossesse". Le maire de Pau indique être favorable à la reconnaissance des enfants nés de GPA et réfute l'idée selon laquelle la PMA (procréation médicalement assistée, ndlr) mène à la GPA.