Régionales : qui est Laurent Saint-Martin, le chef de file de LaREM en Île-de-France ?

Jean-Michel Blanquer le décrirait presque comme le meilleur d'entre eux. Le rapporteur général LaREM du budget à l'Assemblée, Laurent Saint-Martin, est prêt à prendre à conduire la majorité pour les élections régionales en Île-de-France.

Initialement, les espoirs d'Emmanuel Macron et de la majorité reposaient sur les épaules de Jean-Michel Blanquer. Mais le ministre déjà bien occupé à sa tâche au ministère de l'Éducation nationale devrait passer la main. Le Parisien a annoncé que le ministre a officialisé son renoncement, lors d’une visioconférence des cadres de la majorité.

Information confirmée par Laurent Saint-Martin dans RTL Soir ce jeudi 28 janvier. "Il a été décidé que je prenais le relais comme chef de file pour LaREM", a-t-il déclaré. Le ministre de la rue de Grenelle a lui-même évoqué le nom de celui qui pourrait le remplacer. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro LCI le 10 janvier dernier, Jean-Michel Blanquer expliquait "travailler beaucoup avec Laurent Saint-Martin qui est député du Val-de-Marne".

Chef de file de LaREM en Île-de-France

Le chef de la rue de Grenelle pourrait ainsi avoir donné le nom de celui plus à même de le remplacer. Le député est "motivé, il en a très envie et il connaît bien les dossiers", si on en croit un de ses amis députés, qui s'exprime dans Le Parisien.

Laurent Saint-Martin entre déjà dans ses nouvelles missions. Sur Radio J, le député LaREM du Val-de-Marne déclarait : "J'ai proposé, si mes collègues et si les autres forces politiques de la majorité présidentielle trouvaient que cela avait un sens, de ramasser le drapeau, de devenir le chef de file, après Jean-Michel Blanquer. Si cela convient au collectif (...) je le ferai".

Il s'est bien préparé à cette tâche Éric Woerth, président de la Commission des finances





Au sein de la majorité, Laurent Saint-Martin occupe la délicate place de rapporteur du Budget à l'Assemblée. "C'est un peu la vigie de la dépense publique", "un poste éminemment politique", expliquait-il à L'Express. Elu lors des élections législatives de 2017, Laurent Saint-Martin a tracé sa route à travers les colonnes de l'Assemblée nationale. L'opposition lui reconnaît un travail efficace. Le député Les Républicains Éric Woerth, président de la Commission des finances indiquait aux Échos : "Il s'est bien préparé à cette tâche".

L'élu de la France insoumise Éric Coquerel concède à L'Express que ce "n'est pas désagréable de débattre avec lui. Il est plutôt intelligent et courtois". Mais les compliments s'arrêtent là. "Il reste dans la ligne, c'est un bon soldat du macronisme", grince-t-il.

ADN En Marche

Ayant grandi dans la banlieue de Toulouse, Laurent Saint-Martin raconte avoir "eu la chance de grandir dans une famille où on allumait la télévision sur des émissions politiques et pas sur la télé-réalité". Son éveil politique date de 2002, un "moment de réveil", comme il le décrit dans Les Échos.



Quel est l'ADN politique de Laurent Saint-Martin ? Il "a plutôt des origines de gauche, moi de droite", explique la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, Olivia Grégoire. "On se rassemble sur une ligne libéral-sociale. Il porte l'ADN d'En Marche", ajoute-t-elle à L'Express. Une étiquette qu'il a bien l'intention de conserver pour faire face à Valérie Pécresse en Île-de-France.