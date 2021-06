Port du masque dans les transports : "On le gardera autant que nécessaire", assure Pécresse

Les Français et les Françaises ont chaud, en Île-de-France particulièrement. Certains et certaines souhaiteraient pouvoir alors enlever le masque, y compris dans les transports en commun pendant l'été. Qu'en pense Valérie Pécresse, présidente la région Île-de-France ?

"Je souhaite qu'on garde le masque dans les transports en commun aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et je le dis parce que nous avons réussi dans cette crise à n'avoir aucun cluster dans les transports en commun, et la confiance dans les transports en commun est indispensable", explique Valérie Pécresse avant de poursuivre : "Donc je souhaite que les autorités sanitaires soient très claires sur cette question, qu'elles l'examinent et que ce soit une question à part entière parce que nous devons permettre à tous les franciliens de prendre les transports en commun en toute confiance".

Cependant, si l'obligation de maintenir le masque à l'extérieur est levée, Valérie Pécresse ignore si ce sera le cas dans le métro : "Je ne sais pas, je ne suis pas les autorités sanitaires et c'est à elles de dire".