Stationnement à Paris pour 2022 : Pécresse dénonce une "écologie anti-sociale"

En pleine campagne des régionales, on a appris mardi 15 juin que les motos et les scooters paieront leur stationnement à Paris à partir de 2022. "On a appris aussi hier que les voitures des non-résidents paieraient encore davantage quand ils se gareraient à Paris", explique Valérie Pécresse au micro de RTL ce mercredi.

"Le sujet il est simple : il y a deux visions de l'écologie qui s'opposent. Il y a une vision qui est punitive qui consiste uniquement à interdire et à taxer toujours plus et une vision positive, qui est la mienne, qui est celle d'inciter les franciliens à pouvoir choisir l'écologie", ajoute la présidente de la région Île-de-France.

"Et je le dis, parce que finalement ces deux choix de société vont s'opposer pendant les régionales. Une écologie anti-sociale, et c'est celle qu'on voit aujourd'hui dans la zone de faible émission à l'intérieur de l'A86 (...), il y a les trois quarts des véhicules dans cette zone qui vont devoir être mis à la casse d'ici 2024. Or, la métropole du grand Paris a fait cette zone de faible émission sans l'accompagner avec des mesures extrêmement puissantes d'aide aux changements des véhicules", poursuit Valérie Pécresse.

"C'est pour ça que dans mon projet, il y aura une aide allant jusqu'à 6.000 euros pour aider les franciliens qui habitent ou qui travaillent à l'intérieur de l'A86 pour qu'ils puissent vraiment changer leur véhicule", détaille la présidente de la région Île-de-France. "Quand on taxe, c'est toujours ceux qui n'ont pas les moyens qui sont les plus pénalisés", conclut-elle.