publié le 18/04/2021 à 20:20

Malgré la crise sanitaire, les proches d'Emmanuel Macron phosphorent déjà depuis des mois pour dessiner une stratégie pour 2022. Et clairement, Vincent Derosier, si 2022 est encore un mot tabou pour Emmanuel Macron, ça ne l'est plus du tout pour son entourage ?



On appelle cela la technique des petits cailloux, semés pour l'instant par une poignée de fidèles autorisés à évoquer l'échéance qui se rapproche. Il y a notamment Stanislas Guerini, le patron d'En marche, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, ou encore, les têtes pensantes : le député européen Stéphane Séjourné, Jean-Marc Borello, dirigeant associatif, ou encore, Sibeth Ndiaye, l'ancienne ministre.

Les mots pour évoquer 2022 doivent être pesés. Le cap des 100.000 morts du Covid-19 vient d'être franchi, "et dans ce contexte, personne ne lui pardonnerait de penser à 2022", prévient un proche. Pour l'instant, donc, "tout le monde bosse dans son coin", résume un ami du président ; mais rien ne se passe a l'Elysée, rien n'est structuré non plus. "N'oubliez pas qu'on a terminé la campagne de 2017 sans aucun organigramme", rappelle un soutien. Quoi qu'il en soit, toute la "Macronie" a identifié le même danger : que le Président soit emporté par une vague "dégagiste" et que les Français chassent celui qui a été aux commandes.

Des solutions pour éviter cela, Vincent Derosier ?

C'est tout l'enjeu des prochains mois. D'abord, Emmanuel Macron veut éviter d'être seulement le Président de la crise sanitaire, alors il tente encore de réformer et de surprendre. Comme avec la suppression soudaine de l'ENA, pour réconcilier les citoyens avec les élites, et promise après la crise des Gilets jaunes. Regardez aussi les reformes de fin de quinquennat : celle qui vise à restaurer la confiance des citoyens envers la justice, par exemple.

Enfin, la France prendra la présidence de l'Union européenne en janvier 2022 ; et Emmanuel Macron compte bien utiliser ce temps pour reprendre l'initiative sur ce thème, mis en avant en 2017, et sur lequel il reste beaucoup à faire. On l'a vu avec les lenteurs de l'Europe, dans la course à la vaccination.

Quel bilan pour Emmanuel Macron, Vincent Derosier ?

Qui dit bilan, dit critique. Sur l'écologie, par exemple. "Le Président ne se remettra jamais du départ de Nicolas Hulot", tacle un ministre, "ni de ses petites phrases arrogantes sur les amish".

Se faire réélire s'annonce donc difficile, mais le plan de bataille est prêt. "La campagne démarrera à l'extérieur et le Président se lancera tard... Peut-être en février", résume un proche. Le parti En marche, lui, "est mort" selon son entourage. Il va falloir créer autre chose pour retrouver du souffle et des idées. Une initiative a été lancée par le mouvement : les Français sont invités à s'investir pour des projets qui leur tiennent à cœur, sur un site internet.

Une façon modeste de remobiliser les marcheurs de 2017, mais aussi de nourrir un futur programme présidentiel. Car, l'année prochaine, Emmanuel Macron ne bénéficiera plus de l'effet de surprise. Il devra donc surprendre avec des idées nouvelles.