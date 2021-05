publié le 23/05/2021 à 22:45

Ce dimanche, direction la Moselle, dans la région Grand-Est, qui compte 9 listes pour les régionales. Couvre-feu, port du masque, distanciation sociale, interdiction de rassemblement en lieux clos, puis mise en place des jauges depuis quelques jours, restriction de déplacements il y a seulement quelques semaines encore. Les candidats ont tous dû s’adapter à cause des restrictions sanitaires en vigueur.

Sur le marché de Metz Borny, les premières tractes sont distribuées. Si chaque passant accepte de toucher et de prendre le prospectus malgré la pandémie, peu s'arrêtent pour s'informer sur le scrutin. Une conseillère municipale, Charlotte Picard, rompue aux campagnes électorales, constate un contraste avec les scrutins précédents. "Nous les militants politiques, on va faire de l'instruction civique. Certains des fois, se décident juste en regardant les photos à l'entrée du bureau de vote", dit-elle.

Dans cette campagne où le contact physique doit être limité et le porte à porte à priori proscrit, chacun a tenté d'imaginer de nouveaux outils, comme au Rassemblement national où Laurent Jacobelli, moins connu que Florian Philippot, également candidat sous l'étiquette des Patriotes tente de se faire un nom. "Puisque les citoyens ne peuvent pas venir à nous, nous on a décidé d'aller vers eux. On a ce bus de campagne, il tourne 7 jours sur 7", explique-t-il.