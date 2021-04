Régionales 2021 : "il n'y a aucune raison de décaler ces élections", assure Yaël Braun-Pivet

publié le 07/04/2021 à 18:41

Faut-il reporter les élections régionales ou non ? Alors que la situation épidémique continue de se dégrader en France, la question se pose encore à l'approche du scrutin. Selon Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois, "il n'y a aucune raison de décaler ces élections". "Elles auront lieu le 13 et le 20 juin", poursuit la députée des Yvelines, invitée de RTL ce mercredi 7 avril.

"Nous avons voté une loi pour les organiser ces jours-là et le gouvernement a pris des engagements pour ce faire", rappelle Yaël-Braun-Pivet. Face à l'épidémie de coronavirus, "on verra si les conditions sanitaires doivent nous permettre d'ajuster les conditions de vote le jour du scrutin et les conditions de campagne électorale", dit-elle.

Pour la présidente de la Commission des lois, "la démocratie doit suivre son cours et nos compatriotes doivent pouvoir s'exprimer dans les urnes".