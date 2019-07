Réforme des retraites : un report après les élections municipales envisagé

publié le 05/07/2019 à 08:46

La réforme des retraites est sans doute le texte le plus explosif du quinquennat. Il aurait dû être discuté après les élections européennes, mais il a été repoussé à la fin de l'été par Matignon. Un nouveau report d'un mois ou deux ne serait pas un souci, selon Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme. Faut-il enclencher cette réforme avant ou après les élections municipales de 2020 ? Telle est la question pour le gouvernement aujourd'hui.

"Le gouvernement a la trouille. Cette réforme peut mettre toute la France dans la rue", confie un député. Les "gilets jaunes" sont loin d'être de l'histoire ancienne et dans la majorité, le débat oppose les plus pressés d'en finir avec cette réforme des retraites et ceux qui veulent attendre pour ne pas risquer une déroute aux municipales.

Plusieurs cadres de la majorité, hors micro, militent pour repousser la réforme de quelques mois. Un parlementaire spécialiste des retraites a expliqué qu'il recevait des pressions de toutes parts pour freiner la réforme. "Les plus paniqués sont les futurs candidats aux municipales", dit-il.

Matignon souhaite-t-il attendre ?

Matignon souhaite attendre mais pas du tout à cause des élections. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on prétend que les municipales ne rentrent pas un seul instant dans l'équation mais qu'il faut du temps pour lire, analyser, discuter le rapport qui sera remis autour du 14 juillet. Le réforme des retraites, c'est "l'énorme morceau du quinquennat", confie un proche du Premier ministre. "Une fois que ce sera fait, on pourra souffler", ajoute-t-il.

Un report après les municipales est tout à fait envisageable, l'exécutif s'y prépare. Un proche du Président explique qu'il va falloir "impliquer les partenaires sociaux". Le gouvernement s'attend aussi à des blocages sur les régimes spéciaux, "l'augmentation du temps de travail sera un sujet hyper polémique", pronostique un proche du Premier ministre. Préparer un débat serein et apaisé prend du temps et l'hystérie qui entoure une campagne électorale n'est peut-être pas le meilleur moyen d'y parvenir.