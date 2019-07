Municipales : la fausse fiche technique de LaREM pour former ses futurs élus

publié le 04/07/2019 à 10:38

Le Parisien-Aujourd'hui en France s'est procuré une fausse fiche technique, qui sert de support à La République en marche pour entraîner ses futurs candidats à faire campagne. On ne résiste pas à la tentation de vous en parler. Car dans cette fiche, la bataille électorale fictive a lieu à "Trifouillis-les-Oies" et tous les personnages sont imaginaires.

Outre les candidats "Yvette Pascool", celle-là est centriste, et le sénateur Les Républicains "Michel Demymol", le maire est LR de 69 ans, ex-filloniste, élu depuis 40 ans et s'appelle "Paul-Henri Le Comte". Bref, un vrai baron. Son adversaire du Rassemblement national, "Jeanne Fachot" est chauffeuse de taxi.

Le plus savoureux sans doute, c'est que le candidat de droite, tendance juppéiste, prêt à quitter LR et rejoindre La République en marche, répond au nom de "Jean Brutus", un traître donc... Ils apprécieront du côté de la Juppéie. Plus sérieusement, d'après le Parisien toujours, les moins novices des futurs candidats ont moyennement apprécié la méthode.