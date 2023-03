Réforme des retraites : sur RTL, Nicolas Mathieu pointe un gouvernement d'"enfants avec des boîtes d'allumettes"

Nicolas Mathieu dispose d'un mégaphone. Dans une tribune à charge contre la réforme des retraites et publiée par Mediapart, il qualifie cette mesure de "criminelle". Sur l'antenne de RTL, l'auteur a expliqué ce qui l'a poussé à rédiger cette tribune.

"Cette réforme m'affecte tout particulièrement. Je pense à mes parents, je viens d'un monde où on se lève tôt et où on souffre au travail". Dans ses livres, Nicolas Mathieu, récompensé d'un prix Goncourt en 2018, raconte la France périurbaine, ses corps fatigués par le travail et reçoit des centaines de messages de gens à bout : "Ça existe tout ça ! La réforme est contestable sur le principe, mais aussi dans ses modalités. Elle est extrêmement injuste."

L'auteur s'interroge sur ce besoin pour l'exécutif de faire passer la loi aux forceps. Il déplore que la tournure des événements aille vers un affrontement brutal. Des "enfants avec des boîtes d'allumettes", c'est d'ailleurs ainsi qu'il qualifie le gouvernement dans ses prises de décision.



La démocratie ne se cantonne pas aux élections Nicolas Mathieu

Face à un pays à peine sorti de la Covid et subissant l'inflation de plein fouet, l'intervention d'Emmanuel Macron au journal télévisé de 13h est selon lui "lunaire" : "Il fallait chercher l'apaisement. La démocratie ne se cantonne pas aux élections, il y a plein de moyens de la faire vivre".

Lundi 20 mars, dans une interview accordée à BFMTV, Bruno Le Maire a répondu à la tribune de Nicolas Mathieu. Défendant la réforme, le ministre de l'Économie a qualifié cette charge contre le gouvernement "d'injuste" et de "méprisante". "C'est intéressant. On dirait qu'il projette sur mon travail des choses qu'il aurait à se reprocher lui-même", a réagi l'écrivain.

