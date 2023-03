Réforme des retraites : Aubry dénonce "un mépris inacceptable" de la part de Macron

À Lille, le festival Séries Mania a été perturbé ce mardi 21 mars par quelques dizaines de manifestants contre la réforme des retraites. Ces derniers ont tenté de faire irruption sur le tapis rouge en criant des slogans anti-Macron. La maire socialiste de Lille, Martine Aubry, s'est également exprimée.

Le climat social tendu, la colère des Français, tout selon elle est de la faute du président. "Ne pas entendre la rue, ne pas entendre les Français, ne pas entendre le Parlement, on n'a jamais vu cela. 'J'ai raison, j'ai toujours raison'. Voilà, c'est l'attitude du président", commente la maire de Lille.

Martine Aubry dénonce "un mépris, un mépris inacceptable. Je suis inquiète, inquiète pour mon pays. S'asseoir sur la démocratie et sur le peuple, c'est toujours dangereux et on sait ce que ça amène après".

