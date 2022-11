Qui est Brigitte Giraud, lauréate du prix Goncourt 2022

Brigitte Giraud a succédé à Mohamed Mbougar Sarr, couronné en 2021 ce jeudi 3 novembre en remportant le Prix Goncourt 2022, qui lui a été décerné pour son roman Vivre vite (Ed. Flammarion). Lyonnaise, native d'Algérie, Brigitte Giraud a écrit une dizaine de livres, romans, essais ou nouvelles. Elle a obtenu le Goncourt de la nouvelle 2007 pour le recueil L'amour est très surestimé. En 2019, elle a même été finaliste du prix Médicis pour Jour de courage.

Cette Lyonnaise native d'Algérie, âgée de 60 ans, avait derrière elle une certaine expérience en littérature, mais peu de notoriété auprès du grand public. Et elle s'en accommodait très bien. La liste est longue des professions qu'elle a exercées, après des études de langues qui devaient faire d'elle une traductrice.

Elle l'aura été brièvement, pour l'industrie, mais c'est vers la culture qu'elle s'est tournée :"J'ai été un peu libraire. J'ai travaillé comme journaliste, pigiste à Lyon Libération. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Conseillère littéraire pour des festivals (...) J'ai été éditrice aussi à un moment. Et j'ai écrit une dizaine de livres : romans, essais, nouvelles", a-t-elle détaillé. Sinon, ajoute-t-elle, "j'ai pas mal voyagé en Angleterre, pour la musique, dans les années 80. J'ai vécu en Allemagne. Tout ce que j'ai pu pour m'éloigner".

L'auteure s'inspire du drame de sa vie, le 22 juin 1999 à Lyon, lorsque son mari Claude démarre trop vite à un feu, avec une moto trop puissante qui n'est pas la sienne, et tombe. Il ne s'en relèvera pas. C'est d'ailleurs en hommage à son mari que la romancière a écrit cet ouvrage, sans imaginer un instant qu'il lui vaudrait le prix Goncourt.

Peut-être que les mots aident à conjurer le sort Brigitte Giraud

En 2001, elle avait raconté les semaines suivant cette mort dans "À présent". Elle l'appelle "le livre de la sidération, de la déflagration, du fracas juste après". Car elle avait 36 ans, un fils très jeune, une maison qu'ils venaient d'acheter, dans laquelle elle a emménagé sans lui. Pour y commencer son deuil.

"J'ai vécu, j'ai publié des livres. J'ai repris pied, malgré tout, même si, dans ces cas-là, on devient quelqu'un d'autre", explique-t-elle aujourd'hui. Quand il a été temps de vendre la maison de Caluire-et-Cuire à côté de Lyon, l'écriture est venue. Et avec elle, l'envie d'élucider certaines circonstances restées floues pendant de longues années. "Je pense à la littérature et à ce que les mots permettent", a-t-elle confié. "Peut-être que les mots aident à conjurer le sort, a-t-elle conclu.

