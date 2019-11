publié le 27/11/2019 à 11:32

Plus la grève du 5 décembre approche, plus la mobilisation s'annonce massive. Étudiants, salariés du privés, cheminots, personnel aérien, les syndicats espèrent réunir le plus de monde possible.

C'est une journée noire qui s'annonce pour les usagers des transports, mais aussi pour le gouvernement, qui fait face à une fronde massive contre son projet de réforme des retraites. Le Canard Enchaîné relève ce mercredi 26 novembre qu'Emmanuel Macron "lui-même" n'est pas "rassuré par la tournure que pourraient prendre les événements". Le Président a confié à un dîner datant du 19 novembre que la situation pouvait être "très dure".

Outre la grève interprofessionnelle, le samedi 7 décembre est aussi au coeur de ses inquiétudes puisque le mouvement des "gilets jaunes" devraient, à nouveau, manifester. Emmanuel Macron craint que des "groupes violents, qui ont définitivement squatté la cause des "gilets jaunes" ne se saisissent "de cette manifestation".

Castaner doit veiller au maintien de l'ordre public

Toujours selon les informations de l'hebdomadaire, le président a demandé à son ministre de l'Intérieur Christophe Castaner de "veiller à ce que tout soit fait pour que l'ordre public soit maintenu".

En attendant la grève du 5 décembre, le Premier ministre a poussé les parlementaires de la majorité à être "à fond" et à afficher une grande détermination lorsqu'ils défendent la réforme devant le public et les médias.