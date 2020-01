Réforme des retraites : "Pour l'instant, c'est match nul", estime Alain Duhamel

publié le 10/01/2020 à 20:17

Moins de 500.000 personnes dans les rues contre la réforme des retraites, jeudi 9 janvier, c'est un reflux mais ce n'est pas un effondrement. En ce qui concerne les grévistes, il sont moins nombreux dans la fonction publique et chez les enseignants. Même chose chez les manifestants. Mais là encore, les noyaux durs tels que la SNCF et la RATP restent extrêmement mobilisés et quels que soient le résultats des accords d'aujourd'hui, eux continueront à faire grève, même si cela devrait s'effilocher.

La journée de jeudi en réalité n'a servi à rien. Elle n'a pas bouleversé le rapport de force et n'a pas fait avancer d'idées neuves. La journée de ce vendredi 10 janvier est en revanche absolument décisive.

Et là, pour le gouvernement et pour ses partenaires, le choix se trouvait entre deux solutions : soit maintenir l'équilibre à 64 ans et dans ce cas-là pas d'accord avec les syndicats réformistes, ce qui serait un échec social majeur et un échec politique avec l'aile gauche de la majorité, soit ne pas parvenir à un accord avec les autres syndicats et, dans ce cas-là, ou bien c'est un échec politique, ou bien c'est un désastre social.

Evidemment le risque le plus important était le risque pris si était maintenu le fameux couperet de 64 ans. Sans celui-ci, l'accord est possible. Mais pour l'instant, c'est match nul : certains sujets sont favorables au gouvernement, d'autres aux syndicats.

En revanche, s'il y a bien accord entre les syndicats réformistes et le gouvernement, la bataille de l'opinion tournera au bénéfice du gouvernement et des réformistes. S'il n'y a pas d'accord ce sera au détriment du gouvernement et au bénéfice des syndicats contestataires.