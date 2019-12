Âge pivot à 64 ans : quand Sibeth Ndiaye s’emmêle les pinceaux

publié le 13/12/2019 à 03:02

La porte-parole de gouvernement Sibeth Ndiaye ne semble pas être au point sur toutes les subtilités de la réforme des retraites. Jeudi 12 décembre, la conseillère en communication du candidat Macron s'est trompée en revenant sur l’âge pivot de 64 ans.

Le futur système des retraites maintiendra l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans avec un "âge d'équilibre" à 64 ans, pour reprendre les termes du gouvernement. Mis en place dès 2027, il sera accompagné d'un système de bonus-malus. Au micro de France Inter ce jeudi, Sibeth Ndiaye a affirmé qu’il était possible de partir plus tôt et à moindre coût.



"Ce que nous avons voulu faire, c’est inciter à travailler davantage tout en donnant de la liberté aux Français, détaille Sibeth Ndiaye. Peut-être qu’il y en a qui à 62 ans accepteront d’avoir un petit malus - dont le montant est en discussion - qu’ils ne paieront que jusqu'à 64 ans avant de revenir à taux plein". Soit : toute personne décidant de partir avant l’âge pivot ne paierait un malus que jusqu’à ce qu’elle atteigne l'âge de 64 ans. Pourtant, la réforme du gouvernement prévoit le contraire : un départ anticipé enclencherait un malus tout au long de la retraite.



Une heure plus tard, Sibeth Ndiaye a rectifié ses propos sur Twitter : "Désolée, erreur de ma part ce matin sur France inter : comme aujourd’hui avec le taux plein, partir avant l’âge d’équilibre, ce sera partir avec un malus qui s’appliquera tout au long de la retraite".

Désolée, erreur de ma part ce matin sur @franceinter: comme aujourd’hui avec le taux plein, partir avant l'âge d'équilibre, ce sera partir avec un malus qui s'appliquera tout au long de la retraite. #le79inter https://t.co/kSzMSsrRQx — Sibeth Ndiaye (@SibethNdiaye) December 12, 2019

Une confusion qui tombe mal alors que la CFDT interprète cet âge pivot comme "la ligne rouge" qui a été franchie. Pour le moment, la grève se poursuit et les organisations intersyndicales appellent à une journée de mobilisation nationale, mardi 17 décembre.