publié le 10/01/2020 à 14:25

François Asselin a été le premier ce vendredi 10 janvier au matin à être reçu par Édouard Philippe. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a eu une séance de vingt minutes d'échanges concernant les chiffres du régime de retraite actuel et ceux du régime futur. "On s'est aperçu que, quand bien même cette réforme n'aboutirait pas, il faudrait quand même se mettre autour de la table avec les partenaires sociaux pour trouver ce que l'on qualifie de mesures d'équilibre", assure l'entrepreneur.

Concernant l'âge pivot, l'entrepreneur pense qu'il s'agit d'une fausse polémique car selon lui il est évident "qu'il faudra collectivement travailler plus longtemps" car il y a "un mur de réalités devant nous, le déséquilibre entre les futurs retraités et les futurs actifs". En ne travaillant pas plus longtemps,"nous préparerions une belle guerre de générations", estime le président de la CPME.

Au sujet de l'âge de départ à la retraite, la CPME plaide pour un âge de départ de 63 ans pour parler ensuite de bonifications de la pension au-delà. "Si on arrive pas à l'âge de 62-63 ans, le régime ne tiendra pas la route", selon François Asselin.

Il s'oppose à une hausse des cotisations employeurs pour éviter de créer du chômage

L'Unsa demande quant à elle une hausse des cotisations retraite des employeurs. "Si nous augmentons le coût du travail, c'est du chômage à venir", assure François Asselin, qui juge que cela entraînera un manque de compétitivité des entreprises françaises. Il souhaite "se donner un peu de temps" pour trouver des "mesures alternatives" afin de permettre un équilibre de la réforme des retraites.

Le président de la CPME ne veut pas que le gouvernement cède face aux syndicats et ne souhaite pas voir perdurer la grève dans l'attente d'un compromis, sous peine de voir continuer les entreprises souffrir financièrement de la mobilisation. "Il faut en sortir de cette grève", conclut François Asselin.