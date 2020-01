publié le 10/01/2020 à 18:31

Se dirige-t-on vers une sortie de crise ? Après une nouvelle journée de négociations avec les responsables des organisations syndicales et patronales, Édouard Philippe a pris la parole ce vendredi 10 janvier aux alentours de 18h30. "Nous avons bien avancé dans la recherche du compromis que nous souhaitons obtenir", s'est-il félicité.

Cette journée "de consultation et d'échanges (...) a donné lieu à des discussions franches, constructives et utiles", a-t-il déclaré, tout en affirmant qu'il restait "du travail". Édouard Philippe a d'ailleurs annoncé qu'il rencontrerai le chef de l'État et les responsables de la majorité pour "évoquer les avancées possibles" dans cet épineux dossier de la réforme des retraites.

"Demain, j'adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis", a annoncé le Premier ministre. Ces propositions porteront notamment sur les objectifs et les modalités de la conférence de financement "dont j'ai indiqué qu'elle paraissait être une excellente idée", a conclu le locataire de Matignon, réaffirmant une nouvelle fois la détermination du gouvernement à faire adopter cette réforme "avant l'été".