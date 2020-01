publié le 10/01/2020 à 19:40

En pleine négociations sur la réforme des retraites et alors qu’une journée très importante se joue à Matignon ce vendredi 10 janvier, la secrétaire d'Etat se veut rassurante malgré le contexte social actuel. Assurant vouloir "continuer à agir", Emmanuelle Wargon explique que "les Français attendent aussi que nous continuions à porter nos réformes qui sont importantes, y compris bien sûr celles qui concernent l’écologie".

Mais, pour le moment, "l’actualité c’est le sujet des retraites, explique la ministre, et la journée d’aujourd’hui est une journée importante de rapprochement des points de vue pour nouer le compromis que nous recherchons tous."

Elle l'affirme : "J’ai bon espoir qu’on arrive à trouver la ligne de crête ; le chemin qui nous permettra d’avancer de façon plus sereine". Car, au sein du gouvernement, elle assure qu’il existe une "détermination et un collectif".

Aussi, elle explique considérer comme "possible un compromis" : "en tout cas, tout le monde a salué la volonté d’ouverture donc on n’en est pas très loin finalement. On voit qu’on est même tout près de trouver le point sur lequel tout le monde peut s’accorder."

"Encore une fois, notre état d’esprit, c’est la volonté de trouver un compromis. C’est important qu’on avance donc le pas en avant du Premier ministre sera rapide" conclut la secrétaire d'Etat.