publié le 10/01/2020 à 13:50

Une journée cruciale. Après cinq semaines de grève et de mobilisation, Édouard Philippe reçoit à Matignon l'ensemble des partenaires sociaux, opposés à la réforme des retraites depuis le jeudi 5 décembre, pour avancer sur la voie d'un accord. Le projet de loi a été transmis à la Sécurité sociale et l'âge pivot, décrié par les syndicats, y figure bien.



Le Premier ministre est actuellement en train d'évoquer l'équilibre du futur système de retraite sur lequel les partenaires sociaux sont sommés de s'entendre. Les lignes ne bougent cependant pas vraiment puisque chacun des représentants des salariés maintient sa ligne. "Il faudra travailler plus longtemps, c'est une évidence", ont martelé les représentants du patronat, bien loin des demandes des syndicats.

La question qui revient à chaque intervention est celle de l'âge pivot. Le gouvernement propose une mesure selon laquelle les salariés obtiennent un malus s'ils partent à la retraite avant 64 ans et obtiennent un bonus s'ils partent plus tard. Pour le leader de la CGT Philippe Martinez, la réforme des retraites ne passe pas : "L'âge pivot est un faux problème, une fausse polémique. Je suis un peu pressé car j'ai un chèque d'un demi-million d'euros à remettre aux grévistes. Nous sommes pour le retrait et l'amélioration du système".

De leur côté, l'Unsa et la CFDT expliquent que "tant que le projet de loi retraites n'est pas gravé dans le marbre, tout peut encore bouger, à commencer par les mesures budgétaires".

