publié le 26/01/2020 à 23:48

Agnès Buzyn aurait "préféré un autre avis du Conseil d'État" sur la réforme des retraites et espère que le gouvernement pourra "convaincre" le Conseil constitutionnel, a-t-elle dit dimanche au Grand Jury de RTL, Le Figaro, LCI dimanche 26 janvier.

"J'espère que nous allons convaincre le Conseil Constitutionnel, à l'issue du débat parlementaire et de l'enrichissement parlementaire de la loi qu'il s'agit bien d'un système universel et équitable", a-t-elle ajouté. Saisie le 3 janvier, la plus haute juridiction administrative française a critiqué vendredi le choix de recourir à 29 ordonnances, ce qui "fait perdre la visibilité d'ensemble" et a pointé des projections financières "lacunaires".

En ce qui concerne l'âge pivot, la ministre des Solidarités et de la Santé a rappelé que "la conférence de financement doit faire une proposition pour que le système soit équilibré en 2027. Si elle n'aboutit pas à un consensus, il est prévu que le gouvernement reprenne la main et fasse des propositions".

Est-ce que ce serait le retour de l'âge pivot à 64 ans ? "Il peut y avoir l'âge pivot avec peut-être d'autres mesures. Nous le remettrons probablement" si les partenaires sociaux ne trouvent pas un accord, a répondu Agnès Buzyn.