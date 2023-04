Réforme des retraites : les deux visages affichés par Emmanuel Macron

Depuis la crise des gilets jaunes, jamais la popularité d'Emmanuel Macron n'avait été aussi basse. Seuls 26% des Français ont aujourd'hui une bonne opinion du président de la République, selon le baromètre BVA pour RTL. Le bras de fer autour de la réforme des retraites semble avoir écorné la stature présidentielle.

Certes, Emmanuel Macron a repris la route cette semaine, en Alsace et dans l'Hérault, mais il a été chahuté lors des ces deux déplacements. On a aussi pu voir un président aux deux visages. L'un est ironique et l'autre est empathique. Il s'agit pourtant du même homme, mais en ce moment Emmanuel Macron du matin et Emmanuel Macron du soir n'ont plus rien à voir. "C'est pas des casseroles qui feront avancer la France", déclarait-il mardi matin en Alsace. "Nous avons notre tempérament collectivement, nous tous. On est comme ça, c'est le caractère", expliquait-il, plus zen, l'après-midi.

"Les œufs et les casseroles, c'est fait pour faire la cuisine", assurait-il encore jeudi matin, alors que le soir, il apparaissait grand sourire avec une bière à la main. Ce grand écart nous dit qu'Emmanuel Macron joue sur deux tableaux : le premier sur le fait qu'il n'a pas changé, qu'il n'a peur de rien ni de personne. Le second, sur le fait qu'il est là pour les Français et que, si ça leur fait du bien de lui gueuler dessus, qu'ils le fassent. Le risque reste que, dans ces conditions, l'apaisement n'arrive jamais et que ce soient les petites piques du matin qui alimentent la colère de l'après-midi.

