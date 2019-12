Retraites : "Il faut une forme de trêve jusqu'à début janvier", dit Laurent Berger

et Cassandre Jeannin

publié le 17/12/2019 à 18:33

Laurent Berger a rapidement quitté la manifestation parisienne ce mardi 17 décembre. "Je ne suis pas resté 30 minutes mais un peu moins d'une heure, déclare le secrétaire général de la CFDT. (...) Je n'ai pas été exfiltré, mais ça compressait un peu donc la sécurité a dit 'faut qu'on y aille.' Arrêtons de faire des fausses polémiques sur des faux sujets".

Concernant le fond du sujet, sur la réforme des retraites, le syndicaliste souhaite que demain le Premier ministre, qui reçoit les organisations syndicales à Matignon, "entende qu’aujourd’huiil y avait plus de monde que la semaine dernière et surtout beaucoup de CFDT."

L'âge pivot est toujours non négociable pour Laurent Berger, "car le système en terme d'équilibre financier n'est pas en risque immédiat" et "il est très injuste". "L'âge d'équilibre existe déjà, explique-t-il. Il faut le maintenir pour chacun et il faut des mesures de compensation pour ceux qui ont des métiers pénibles."

En terme de calendrier : "Demain c'est jour de discussion, après demain aussi, et ensuite on fera comme tout le monde avec des moments un peu plus apaisants, indique le leader de la CFDT. (...) Il faut une forme de trêve jusque début janvier. Les citoyens ont besoin de vivre les fêtes comme ils l'entendent."