Réforme des retraites : Emmanuel Macron convoque son gouvernement à l'Élysée

La tension est à son comble au palais de l'Élysée ce mercredi 15 mars. À la veille du vote final du projet de réforme des retraites, le gouvernement assure vouloir trouver une majorité pour le faire adopter jeudi à l'Assemblée nationale, mais l'usage du 49.3 est dans toutes les têtes. Il devrait dès lors être au cœur des discussions de la réunion entre Emmanuel Macron, Élisabeth Borne et leurs ministres, organisée ce soir à l'Élysée.

Dans l'entourage de la Première ministre, on se dit pourtant confiant vis à vis du texte proposé par la commission mixte paritaire. "Élisabeth Borne salue le travail effectué, souligne-t-on. En trouvant un compromis, les sénateurs et les députés ont répondu à la demande que nous ont fait les Français de bâtir des textes avec les différentes sensibilités qui composent le Parlement."

Aussi, l'entourage de la Première ministre l'assure : le texte est "équilibré", "enrichi" et "comporte de nombreuses avancées pour les femmes, pour les seniors, pour ceux dont la santé est fragilisée par le travail, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour les petites pensions, etc.". Dès lors, le texte devrait être soumis au vote des sénateurs, puis des députés - et non adopté d'office par le recours à l'article 49.3 de la constitution.



Macron "déterminé à ce qu'on puisse aller à un vote"

Le son de cloche est le même du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron. "Le président de la République est déterminé à ce qu'on puisse aller à un vote comme la Première ministre le souhaite. Il veut s'assurer que les conditions sont bien réunies pour y aller", a ainsi expliqué à l'AFP l'entourage du chef de l'État.

"Il ne devrait pas y avoir de décision ce soir sur le 49.3", a également affirmé à l'AFP un cadre de la macronie, estimant qu'il fallait laisser les positions des parlementaires se décanter au sujet du texte de compromis. "À ce stade, on ne va pas vers un 49.3", a-t-il insisté, sans toutefois l'exclure.

Tous les scénarios sont donc encore possibles.



"Une réunion de travail"

La réunion est prévue après 20 heures avec notamment les ministres du Travail, Olivier Dussopt, des Comptes publics, Gabriel Attal, des Relations avec le Parlement, Franck Riester et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il ne s'agit pas d'un Conseil des ministres mais d'une réunion de travail, a-t-on précisé.

Emmanuel Macron s'était déjà entretenu avec la cheffe du gouvernement après le Conseil des ministres qui avait eu lieu mercredi matin.



