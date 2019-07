Réforme de l'APL : "Ce n'est pas une mesure d'économie", assure Darmanin sur RTL

et Paul Turban

publié le 04/07/2019 à 07:59

Alors que le gouvernement a annoncé son report au 1er juillet 2020, la réforme de l'aide personnalisée au logement (APL) "n'est pas une réforme budgétaire", a déclaré sur RTL le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. "Elle n'a pas visé à baisser l'APL de nos concitoyens. Elle a visé à rendre plus juste cette APL", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, vous touchez votre APL, votre aide au logement, bien après avoir eu besoin de l'APL. Et parfois, vous la touchez encore alors que vous n'en avez plus besoin, a expliqué le ministre. Il y a un décalage".

Il a donné son propre exemple, lui qui "comme beaucoup d'étudiants sans le sou", a parfois "touché l'APL 6 mois après être entré" dans un logement, alors que des cadres, "qui touchent aujourd'hui 3.000 ou 3.500 euros, continuent de toucher l'APL".

"Une belle réforme de justice sociale"

"Rendre contemporain le versement de l’APL est une belle réforme de justice sociale", s'est félicité Gérald Darmanin. "On aurait dû la mettre au 1er septembre 2019. Pour plein de raisons, on n’a pas pu le faire."

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a notamment pointé la nécessité pour la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) de "faire la prime d'activité à la suite des annonces du président de la République."

Revenant sur les un milliard d'euros d'économies par an que pourrait permettre cette réforme, Gérald Darmanin a insisté sur le fait que "ce n'est pas une mesure d'économie, car le jour où il y aura une crise économique, le jour où il y aura plus de chômage, automatiquement cela va augmenter". Les économies sont donc selon lui le résultat de "moins de chômage, avec un pouvoir d'achat qui augmente, et des gens qui sortent de l'APL."