Référendum ou "préférendum" : les options envisagées par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron va officiellement recevoir les chefs des partis politiques ce mercredi 30 août lors d'une réunion à 15h. Cette "initiative politique d'ampleur" promise par le chef de l'État avant la pause estivale vise à bâtir "ensemble" des textes législatifs et ouvrir la voie, "le cas échéant", à des référendums, selon la lettre d'invitation présidentielle.

Pour le président de la République, il s'agit de retrouver avec les Français une majorité, une forme de consensus qui lui fait défaut à l'Assemblée nationale depuis les dernières élections.

Néanmoins, comme la population, est tentée de dire "non" pas à la question, mais à celui qui la pose, il y a un fort risque de trouver une majorité de Français répondant négatif à Emmanuel Macron, peu importe le sujet. Il pourrait ainsi y avoir plusieurs référendums.



L'objectif est alors d'éviter le piège des réponses par "oui "ou par "non" avec de multiples questions et de multiples réponses. Un peu comme les sondages, vous seriez "plutôt pour", "vraiment pour", "plutôt contre" ou "vraiment contre". Si le processus est bien fait, vous ne seriez sans doute pas contre toutes les questions posées ou favorables à tout. Par exemple, vous pouvez être "pour" l'installation d'éoliennes et "contre" un arrêt de l'immigration ou l'inverse. Ça ne sera donc ni "tout contre", ni "tout pour", voilà l'avantage indéniable du "préférendum".

Charles de Gaulle, le champion du référendum

Pour réglementer la démarche, la Constitution est la référence. Cette dernière indique que le président peut convoquer un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale ou environnementale.

Si on prend l'exemple de l'immigration, les questions ne sont pas simples à formuler de la même manière, que personne ne sait ce que le Conseil constitutionnel pourrait penser d'un "préférendum", qui mélange plusieurs sujets. D'un point de vue purement pratique, il faudrait, normalement, autant d'urnes que de questions posées.

Historiquement, le référendum dont dispose le président de la République a été utilisé dix fois depuis 1958. Mais si l'idée revient régulièrement ces dernières années, le dernier, remonte à presque 20 ans, sur la question de l'Europe, un référendum bafoué, qui a laissé un goût amer.



Le champion du référendum reste néanmoins Charles de Gaulle, qui a donné quatre rendez-vous aux Français. Quatre référendums jusqu'à la chute.