ÉDITO - "Macron a eu plusieurs fois l’occasion de proposer des référendums, et... rien !", rappelle Ventura

Emmanuel Macron reçoit ce mercredi 30 août tous les partis politiques. Au menu de la réunion : sa nouvelle botte secrète : le référendum. L'avenir nous dira si cela est sérieux. En tout cas tous les ministres en parlent, sans qu’aucun d’eux ne soit capable de nous expliquer à quoi cela pourrait bien ressembler. On entend parler de "référendum à plusieurs questions", de "préférendum". C’est très flou à l’heure où l’on se parle.

Le référendum, sur le papier, c'est une bonne idée. D’ailleurs tous les partis politiques l’ont proposé à chaque élection quasiment. Demander aux citoyens leur avis sur un ou plusieurs sujets, c'est censé remettre de la vigueur dans la vie démocratique qui en a grand besoin. Surtout lorsqu’on a une Assemblée où aucune majorité ne se dégage, où les compromis sont difficiles à trouver. Le référendum pourrait (selon comment il est proposé) être une porte de sortie.

La gauche vient à la réunion pour obtenir un référendum sur la réforme des retraites, pour faire valider "par le peuple" le rejet de cette réforme. Il est évident qu’il y a peu de chance pour que le président Macron dise oui. La droite, elle, espère un référendum sur l’immigration, alors que le gouvernement s’apprête à présenter sa loi. Pour la droite, c'est absolument essentiel alors que les 2/3 des Français le veulent, et que cela permettrait d’éviter les censures du Conseil constitutionnel.



Emmanuel Macron a eu plusieurs fois l’occasion de proposer des référendums. Et, rien ! Alba Ventura

Le référendum est donc un objet institutionnel et politique, intéressant à plusieurs titres. La question est de savoir ce qu’Emmanuel Macron a derrière la tête. En effet, il a eu plusieurs fois l’occasion de proposer des référendums, il en a parlé, souvent. Et, rien ! Ça s’est transformé en autre chose, en grands débats ou en convention citoyenne. Cette idée de référendum, on pourrait penser que c’est la poursuite du macronisme. C’est : "Comment je me donne de l’air alors que l’atmosphère est pesante ?".