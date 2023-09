Référendum : 78% de Français souhaitent que Macron franchisse le pas

L'initiative d'une consultation citoyenne via le recours au référendum, envisagée par Emmanuel Macron qui a réuni mercredi les dirigeants des partis de l'opposition à Saint-Denis, semble séduire les Français. En effet, selon notre dernier baromètre RTL-BVA, 78% se disent favorables à ce que le président de la République actionne davantage ce levier démocratique.

Un outil rare car risqué, employé pour la dernière fois en 2005, et qui fait visiblement l'unanimité : 85% des sympathisants de gauche interrogés, 84% de droite et 86% du Rassemblement national souhaitent que l'exécutif y ait recours. Toutefois, le choix du sujet soumis à consultation par le président divise : 45% des sondés souhaitent voir l'immigration primer, 41% la sécurité (des thématiques majoritaires à droite), 40% les retraites (principalement des électeurs de gauche), 34% les sujets de société et 32% l'éducation.

Gabriel Attal, figure émergeante de la macronie

Côté popularité, certaines personnalités du gouvernement se démarquent. En particulier Gabriel Attal, dont les premiers pas en tant que ministre de l'Éducation ont été remarqués : ce dernier gagne 9 points, atteignant 27% d'opinions favorables (en grande partie chez les seniors) et s'impose comme la figure montante de l'exécutif.

En revanche, l'opération séduction de Gérald Darmanin n'aura pas eu l'effet escompté : seuls 36% se déclarent satisfaits (contre 63% d'insatisfaits) de son action en tant que ministre de l'Intérieur. Une image qui demeure mitigée, encore loin des ambitions présidentielles que certains prêtent au locataire de Beauvau.

