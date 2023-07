L'histoire d'une ascension fulgurante. Porte-parole du gouvernement puis ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal a décroché, ce lundi 20 juillet, le poste de "premier prof" de France. La passation de pouvoir a eu lieu dans la soirée avec Pap Ndiaye, désormais ex-ministre de l'Éducation nationale.

Dans la cour de l'hôtel de Rochechouart, Gabriel Attal a été longuement applaudi par les personnels du ministère. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale a notamment pris la parole. "Ce ministère, on n'y entre pas par ambition ou par stratégie (...) Je veux rappeler qu'on peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités", a assuré Gabriel Attal.

"Oui, j'ai été à l'école privée. Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque, comme des millions de parents le font chaque année", a confié l'ancien porte-parole du gouvernement. Le plus jeune titulaire de ce poste sous la Ve République promet d'imprimer sa marque et de se déplacer sur le terrain chaque semaine.

"Et surtout, chaque mois, je délocaliserai l'ensemble de mon équipe et l'ensemble des directeurs d'administrations de ce ministère pendant trois jours dans des établissements scolaires pour que nous restions au contact des acteurs locaux de la communauté éducative. C'est une exigence absolue que je me fixe", a déclaré Gabriel Attal lors de cette passation de pouvoir.

À la fin de son discours, Gabriel Attal a pris le temps de savourer ce moment. Il a échangé des poignées de mains sous les flashs des photographes. Déjà au travail, le nouveau ministre s'est ensuite éclipsé.

