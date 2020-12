Référendum sur le climat : un véritable coup politique engagé par Macron

publié le 15/12/2020 à 10:52

C'est l'une des principales annonces de la rencontre avec la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron a confirmé la mise en place prochainement d'un référendum pour inscrire noir sur blanc la défense de l'environnement dans la Constitution. C'était l'une des propositions de ces 150 Français tirés au sort. Après avoir passé une période de tensions avec la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron a finalement été applaudi par les membres de la Convention citoyenne.

Un référendum, le symbole évidemment est fort. Même si l'efficacité reste discutable. Certains rappellent que la Constitution actuelle comporte déjà une charte de l'environnement. La proposition va être débattue par les députés, puis par les sénateurs. Et sur ce point, politiquement c'est plutôt bien joué de la part du président.

Le chef de l'État répète souvent qu'il faut savoir prendre son risque. Hier soir, il suffisait de voir son regard pour comprendre qu'Emmanuel Macron était plutôt fier de son coup. C'est un pari écologique, une manière de dire : "Vous me critiquez, vous me reprochez mon double langage. Mais moi, j'agis".

La macronie se frotte les mains

C'est aussi un véritable coup politique : avant d'être soumis aux Français, la réforme constitutionnelle devra passer et être votée par l'Assemblée et le Sénat. Que feront Les Républicains ? Que feront les socialistes ? S'opposer au risque d'empêcher le référendum ?

La macronie s'en frotte déjà les mains. Mais attention, tout pari politique comporte sa part d'incertitude et Emmanuel Macron sait très bien que dans un référendum, les Français ne répondent pas tant à la question posée, qu'à celui qui la pose. Mais dans l'optique de 2022, c'est pour lui un risque nécessaire.