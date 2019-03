publié le 14/03/2019 à 11:39

Demain, des jeunes défileront dans plusieurs pays pour interpeller les gouvernements sur le réchauffement climatique. Des manifestations à l'initiative de Greta Thunberg, une adolescente suédoise. "En 2050 vous serez morts, pas nous", tel sera l'un des slogans phares de ce mouvement.



Nicolas Sarkozy avait séché le lycée pour manifester en faveur de De Gaulle. Aujourd’hui on ne sèche pas pour des politiques, mais pour une cause et tant mieux. Les slogans sont particulièrement cash. Ils sont fait pour marquer les esprits comme celui-ci : "Les dinosaures non plus ne savaient pas qu’ils allaient disparaître". C’est très fort, très symbolique. Maintenant il ne faut pas se raconter d’histoire, ça ne règle rien.

Parmi les jeunes qui manifesteront demain, nombreux sont ceux qui continueront de faire couler l’eau de la douche. Nombreux sont ceux qui continueront à changer de portable aussi souvent que le fabricant leur proposera un nouveau modèle. Un smartphone fait 4 fois le tour du monde entre sa fabrication et sa livraison. Ça fait pas mal de CO2. Le marché du reconditionnement est en train d’exploser, ça prouve qu’il y a une prise de conscience. On sait bien que ce n’est pas sous notre douche ou avec notre portable que ça se joue.

Une manifestation sans conséquences ?

On rêverait qu’un appel à l’urgence climatique lancé par des jeunes ait infiniment plus d’impact que les experts du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), plus d’impact que toutes les études et tous les rapports qui depuis 25 ans nous disent qu’on va dans le mur.



Mais on sait bien qu’il faudra bien plus que ça. Ce qu’il faut c’est un changement global, massif, collectif, une prise de conscience politique mondiale et des décisions drastiques.

Notre modèle est mort Alba Ventura Partager la citation





Prenez seulement l’exemple de l’automobile. On vient d’avoir 3 mois de crise grave des "gilets jaunes" pour 5 centimes de taxe. Et il y a le problème de l’industrie automobile. Vous avez vu le patron de Peugeot qui émet toujours des doutes sur le passage à l’électrique, qu'il considère comme trop rapide ? L’industrie auto c’est 200.000 emplois directs et 2 millions d’emplois indirects. Pour conserver tout ça, il aurait fallu faire l’électrique il y a 20 ans.



Il y a 20 ans, quand Jacques Chirac disait "notre maison brûle mais nous regardons ailleurs", tout le monde a regardé ailleurs. Vous vous souvenez du film de Nicolas Hulot en 2009 : "Le syndrome du Titanic ?" Le message est toujours le même. Soit on pense que l’on peut amortir la chute avec de nouveaux modes de consommation, des mesures plus sages même si les climatologues disent que ça ne suffira pas. Soit on pense qu’il faut faire la révolution maintenant, changer de modèle, parce notre modèle est mort.