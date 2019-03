Renault Clio 5 contre Peugeot 208, un véritable combat à venir

publié le 02/03/2019 à 08:38

Renault et Peugeot poursuivent leur combat à distance alors que les deux constructeurs français dévoilent leur tête d'affiche : la Clio 5 d'un côté, la 208 de l'autre. Un rendez-vous toujours très attendu.



La Clio 5, la citadine star du marché français, va être dévoilée dans quelques jours au Salon de Genève, en Suisse. C'est là où elle fera sa grande rentrée des classes avec un peu de pression sur les épaules. Il faut dire que c'est la best-seller de la marque avec pas moins de 15 millions d’exemplaires vendus en un peu moins de 30 ans.

Par contre, Renault a misé sur la continuité. Aucune révolution, plus une évolution alors que la marque a voulu jouer sur les détails. La Clio 5 est plus courte, plus large... Cela lui donne un aspect plus compact avec, notamment, un volume de coffre beaucoup plus grand.

À l'intérieur, Renault monte en gamme

Par contre à bord, le changement est réel. Le haut niveau est clairement au rendez-vous. L’habitacle n'était jusqu'à présent pas la priorité de la marque français. Là, c'est propre, c'est net et carré. Niveau qualité perçue, ça progresse même si cela manque encore de fantaisies. Mais en général, on est gâté.



Niveau motorisation, Renault suit clairement la tendance avec deux blocs diesel et trois blocs essence. Mais la nouveauté devrait survenir en 2020 alors que le constructeur français a annoncé un modèle hybride au même prix qu'un moteur diesel pour l'année prochaine. Si aucun tarif officiel n'a été annoncé à l'heure actuelle, cette Clio 5 devrait s'afficher à partir de 15.000 euros dès septembre prochain.

Avec la 208, Peugeot veut frapper fort

Renault va-t-il une nouvelle fois séduire un large public ? Clairement, le constructeur aura fort à faire en 2019 avec les nouveautés dévoilés par Peugeot. La Renault Clio 5 vs la Peugeot 208... Cela va être le combat de l'année. Et cette seconde pourrait bien mettre sa rivale complètement KO alors que le modèle star de la marque au lion est actuellement la deuxième voiture la plus vendue en France.



Et autant dire que Peugeot a misé sur le changement avec ce nouveau modèle. Le style, l'habitacle, la motorisation... Tout change et s'aligne derrière la 508. Plus grande, style plus agressif, intérieur plus chic, la petite Lionne affiche de sérieuses ambitions alors qu'elle pourrait faire très mal.