"Quelle époque !" : quand Philippe Caverivière parodie les livres d'Édouard Philippe et de Jean-Luc Mélenchon

La rentrée littéraire a été marquée, comme chaque année, par la sortie de nombreux ouvrages d'hommes et femmes politiques de premier plan. Édouard Philippe, invité samedi 14 octobre sur France 2, a ainsi publié Des lieux qui disent. L'occasion pour Philippe Caverivière de se muer en (un faux) journaliste littéraire. "On a adoré Des lieux qui disent. On n'a pas compris le titre mais c'est joli", a débuté l'humoriste. "Les lieux vous parlent Édouard Philippe, l'Elysée vous parle et semble vous murmurer : prends moi Édouard", a ajouté Philippe Caverivière, en référence aux ambitions présidentielles supposées de l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron.

"L'autre livre événement c'est le troisième tome de Nicolas Sarkozy, un livre sur ses ennuis judiciaires", a ensuite poursuivi l'humoriste. "Ça s'appelle "Le temps des emmerdes", ça fait 1.200 pages mais je vous le conseille", a assuré le faux-journaliste littéraire. Philippe Caverivière a enfin conclu en détournant le livre de Jean-Luc Mélenchon en le nommant "Complétement à la Hamas", en référence au refus de la France insoumise de qualifier le groupe islamiste de terroriste.

