"Quelle Époque !" - Attaque au couteau à Arras : l’assaillant "aurait dû être expulsé", juge Édouard Philippe

L’assassinat de Dominique Bernard, un professeur de français poignardé à mort vendredi par un ancien élève fiché S dans un collège d’Arras, continue de provoquer la sidération dans toute la France. Cet homme d'une vingtaine d'années, originaire du Caucase russe, à majorité musulmane, était suivi pour radicalisation. "(L’assaillant) aurait dû être expulsé dans son pays d’origine, la Russie, avec qui on a des relations diplomatiques très limitées en ce moment", a estimé l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, samedi 14 octobre dans l’émission Quelle Époque !, sur France 2.



"Nous croyons, et c’est difficile de l’assumer, dans le droit d’asile. Et nous croyons que c’est une valeur importante de la République. Nous avons constaté, en ne nous battant pas suffisamment, un dévoiement complet du droit d’asile", a poursuivi le maire du Havre. L’assaillant est né dans la république russe à majorité musulmane d'Ingouchie mais ne pouvait légalement pas être expulsé, étant entré en France avant l'âge de 13 ans avec sa famille.

"On sent qu’on passe un cap"

Édouard Philippe a également dit ressentir une "impression de déjà-vu, de recommencement." Une référence à l'assassinat de Samuel Paty, le professeur décapité il y a presque trois ans jour pour jour, le 16 octobre 2020. "On sait qu’il faut prendre des mesures fortes, mais c’est dur. L’école a en France un rôle particulier, une fonction constitutive de ce que nous voulons être en tant que République. Mais on sent qu’on passe un cap, c’est une différence de nature", a déploré Édouard Philippe, dont le livre Des lieux qui disent est sorti en septembre dernier.

L’ancien Premier ministre a également tenu à rendre hommage aux professeurs, un métier que ses parents ont également exercé. "Énormément de Français sont avec eux et les respectent. Nous sommes dans un combat extrêmement dur et violent contre l’islamisme obscurantiste, politique", a conclu Édouard Philippe