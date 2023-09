"Quelle époque !" : Charles III a fait "le plus long stage de 3e de l'histoire", selon Caverivière

La première visite en France du roi Charles III et de Camilla a eu lieu du 20 au 22 septembre. Les commentateurs se sont accordés pour dire que cela avait été une réussite. Un succès qu'a souhaité tempérer Philippe Caverivière, présent sur le plateau de Quelle époque !, samedi 23 septembre.

"On va se calmer, ça fait 75 ans qu'il observe sa mère [...] C'est le plus long stage de troisième de l'histoire. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il rate ? Il a planté un arbre, il a fait des coucous carrosse", a ironisé l'humoriste.

"Roi, c'est Miss France sans le maillot de bain, ce n'est rien de plus", a ajouté Philippe Caverivière qui a jugé que le couple formé par Charles III et par Camilla était "cohérent". Après 50 ans d'amour, l'humoriste a estimé que Camilla aimait Charles "comme on aime un légume ancien. On se fiche de son apparence".

Le séjour du couple royal a été marqué par un dîner à Versailles avec 150 invités triés sur le volet. Un événement qui a été longuement commenté par les médias. "72 heures de direct sur BFM pour ne rien dire. En fait, ils n'ont rien fait, ils ont mangé", a conclu Philippe Caverivière.

