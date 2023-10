"Quelle époque !" : "Macron est président des Français et de son fan club", estime Caverivière

Lors de sa chronique dans l'émission Quelle époque !, diffusée ce samedi 30 septembre, Philippe Caverivière est revenu sur la récente interview d'Emmanuel Macron aux JT de TF1 et de France 2. Le 24 septembre dernier, le chef de l'État a répondu aux questions de Laurent Delahousse et d'Anne-Claire Coudray. Et le chroniqueur a visiblement bien suivi cet entretien donné par le président de la République.

"Emmanuel Macron a fait un bilan sans concession de ces dernières semaines. Et curieusement, il s'est trouvé très bon", a réagi Philippe Caverivière. "Emmanuel Macron est président des Français et de son fan club aussi. Il s'adore", a pensé le chroniqueur à la suite de cet entretien. Dans cette interview, le chef de l'État s'est exprimé sur plusieurs sujets.

Le président de la République a notamment annoncé la mise d'une place d'une aide de 100 euros pour aider les ménages face à la flambée des prix des carburants. Cette idée avait pourtant été balayée par plusieurs membres du gouvernement au cours de l'été. "Si on branchait Élisabeth Borne et Bruno Le Maire sur une dynamo à chaque fois qu'ils rétropédalent, on pourrait éclairer l'Ile-de-France pendant quatre ans", ironise Philippe Caverivière.