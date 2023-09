"Quelle époque !" - Le Pen trop "molle" : Darmanin reconnaît "une erreur de débutant politique"

Premier invité politique de la rentrée de Quelle époque ! sur France 2 samedi 9 septembre, Gérald Darmanin a évoqué plusieurs sujets sur le plateau de Léa Salamé, dont la montée de l'extrême droite, et la hausse de la popularité de Marine Le Pen. Rapproché du Rassemblement national et de ses émules par une partie de l'opposition, le ministre de l'Intérieur a souhaité réaffirmer sa position vis à vis de la droite de Marine Le Pen, qu'il dit combattre : "Depuis que j'ai 18 ans, je vote contre Le Pen", a-t-il d'abord souligné.

Et de revenir sur une séquence polémique de son débat avec l'ex-candidate à la présidentielle dans Vous avez la parole, en février 2021 sur France 2. Gérald Darmanin avait alors reproché à son interlocutrice de ne pas être "assez dure" et d'être même "un peu molle" dans sa lutte contre l'islamisme et le séparatisme. Des propos qui avaient choqué une part de la classe politique.

"C'était une ironie dans le débat", s'est expliqué Gérald Darmanin ce samedi. Selon lui, sa réflexion à Marine Le Pen était destinée à la mettre en difficulté sur son propre terrain. Mais le ministre a reconnu une maladresse : "Je pense que c'est une erreur de débutant politique, donc je ne le ferai plus", a-t-il concédé.

Éric Zemmour est parfois plus à droite que Marine Le Pen. Gérald Darmanin

L'équipe de Léa Salamé a également abordé les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui dans un meeting fin août, présentait Gérald Darmanin comme le nouvel ennemi à combattre de la gauche pour les prochaines élections, "la jonction de la droite avec l'extrême droite", avait estimé le leader Insoumis. Une référence aux prises de positions et au parcours politique très à droite du ministre.

Des propos qui n'ont pas manqué d'agacer l'intéressé. "La lutte contre la drogue, c'est vachement important", a d'abord lancé Gérald Darmanin, visiblement irrité par le discours de l'ancien sénateur, avant d'adopter un ton plus tempéré : "C'est évidemment ironique. Alors que c'est un homme politique brillant, comme chacun le sait, Monsieur Mélenchon vit désormais de provocation en provocation", a-t-il déploré. Et de faire remarquer : "Contrairement à Monsieur Mélenchon, j'ai toujours été élu dans des territoires où il fallait se battre contre le rassemblement national".

Concernant Éric Zemmour, Gérald Darmanin se veut d'ailleurs plus sévère, contestant les propos de Nicolas Sarkozy, qui considère l'homme politique comme un interlocuteur viable, qui ne devrait pas être exclu du cercle républicain : "Il est parfois plus à droite que Madame Le Pen", a estimé le ministre, affirmant que toute alliance avec l'ex-candidat à la présidentielle serait "impossible".