Présidentielle 2022 : après sa défaite, quel avenir politique pour Marine Le Pen ?

Marine Le Pen a essuyé son troisième échec consécutif à l'élection présidentielle. Mais avec presque 41,5% des voix, elle fait le score le plus élevé de l'histoire de son camp politique, soit 7 points de plus qu'en 2017. Dimanche soir, elle est apparue tournée vers l'avenir et a mis le cap sur les législatives.

Son parti est condamné à réussir car cette élection est le premier levier de financement pour les partis. Or, le Rassemblement national est endetté et risque de mettre la clé sous la porte en cas de défaite.

Quant à l'avenir personnel de Marine Le Pen, certains conseillers imaginent qu'elle pourrait laisser les rênes de son parti à son dauphin Jordan Bardella et prendre la tête d'un éventuel groupe à l'Assemblée Nationale.

Mais il reste encore une grande inconnue : est-ce que MLP partira pour une quatrième campagne présidentielle ? En février, elle disait que cette défaite serait sa dernière. "On a fait la meilleure campagne possible", disaient ses conseillers dimanche soir. Pour eux, ce qui a surtout manqué c'est du temps. Alors, il va falloir prendre son mal en patience.