Présidentielle 2027 : "On ne peut pas laisser Mme Le Pen aller au pouvoir", lance Darmanin

"On ne peut pas laisser Mme Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir", a déclaré Gérald Darmanin, dimanche 27 août, lors d'un rassemblement politique qu'il organise dans son fief de Tourcoing (Nord). Le ministre de l'Intérieur a ajouté qu'une partie des classes populaires se réfugiait dans l'abstention ou dans la contestation démocratique.



"Je ne veux pas que les classes laborieuses aillent vers un rassemblement haineux", a précisé Gérald Darmanin. Il a estimé que personne ne pouvait ignorer ce qui avait été fait pour les classes populaires et moyennes, "notamment à la demande du président de la République".

L'ancien cadre LR avait rejoint la majorité présidentielle après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Il doit s'exprimer dimanche en fin d'après-midi après une fête qu'il veut "populaire", durant laquelle une centaine de députés de la majorité doivent partager saucisses, frites et bières.

Elisabeth Borne également présente

Gérald Darmanin s'est posé en rempart contre l'extrême droite et sa cheffe Marine Le Pen. Après avoir défendu le bilan du président de la République et avoir affirmé qu'il y avait encore à faire, il a assuré : "On ne peut pas laisser Mme Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir si jamais nous ne sommes pas plus motivés".

Après plusieurs jours d'hésitation, la Première ministre, Elisabeth Borne, s'est, elle aussi, rendue à ce rassemblement, alors que son agacement envers le ministre de l'Intérieur apparaît de plus en plus nettement. Celui-ci avait affiché au début du mois d'août son ambition pour la prochaine présidentielle. "2027, c'est loin", l'avait recadré la cheffe du gouvernement.



À écouter NÎMES - Gérald Darmanin est l'invité de RTL Matin 00:20:14

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info