INVITÉ RTL - Darmanin estime que “Le Pen est aussi dangereuse pour la démocratie" que Mélenchon

Marine Le Pen "nous endort et la République aura la gueule de bois si, par malheur, elle était élue présidente de la République". Sommé de s'expliquer par un auditeur de RTL après avoir estimé qu'un duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon équivaut à choisir entre "la peste ou le choléra", Gérald Darmanin persiste et signe. Pour le ministre de l'Intérieur, “Marine Le Pen est tout aussi dangereuse pour la démocratie" que Jean-Luc Mélenchon, à qui l'auditeur reproche "ses appels à la révolution" et ses accusations de "violences systémiques" dans la police.

"Je ne suis pas l'avocat de monsieur Mélenchon et je n'ai aucune sympathie politique particulière pour lui. En revanche, je connais bien madame Le Pen pour avoir siégé avec elle au conseil régional" du Nord-Pas-de-Calais, assure Gérald Darmanin. Aussi, il lui reproche de faire partie "d'un parti politique qui essentialise". "Elle ne définit pas les gens pour ce qu'ils font, mais à partir de ce qu'ils sont. C'est le cas pour nos compatriotes musulmans et pour une partie des personnes d'origine étrangère", déplore-t-il, soulignant au passage que la députée "est très déconnectée de la vie des gens".

Et si Gérald Darmanin assure que la cheffe de file du Front national "est tout aussi dangereuse pour la démocratie" que Jean-Luc Mélenchon, il souligne son "intelligence" et la capacité qu'elle a eu à apprendre "des erreurs de sa famille et de son père par le passé". "Si j'étais provocateur, si je faisais du second degré, je dirais que la dissimulation s'est appliquée à l'extrême droite et je crois que Marine Le Pen essaie de nous endormir", assène le ministre de l'Intérieur. "Elle nous endort et la République aura la gueule de bois si, par malheur, elle était élue présidente de la République."

Le ministre de l'Intérieur réitère dès lors sa position : "Les extrêmes ne sont jamais bons pour la démocratie et pour les Français. L'histoire nous l'a prouvé."



