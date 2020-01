publié le 15/01/2020 à 11:28

Témoignages et documents exclusifs constituent Apocalypse Now, livre des deux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur l'autodestruction de la droite française pendant les années Sarkozy et Fillon.

Pour Fabrice Lhomme, cet ouvrage "est le récit de l'intérieur d'une guérilla ou même d'une guerre civile au sein d'une famille politique qui a dégénéré à cause de luttes d'ego de manière terrible. Fillon a absolument voulu faire la peau de Sarkozy et les Sarkozy se sont vengés."

Selon les deux hommes, la collaboration entre Nicolas Sarkozy et François Fillon quand ils étaient respectivement président et Premier ministre ressemblait à "Game of Thrones tous les jours".

François Fillon entend éliminer Sarkozy grâce à l'affaire Bygmalion, qui concerne les comptes de campagne de l'ancien président. Elle cristallise la rivalité entre les deux hommes, "François Fillon voyant dans cette affaire" le moyen d'éliminer Nicolas Sarkozy, "allant jusqu'à demander au pouvoir socialiste d'intervenir contre Sarkozy".

La famille Fillon "une PME à but très très lucratif"

Des actes dont Nicolas Sarkozy dit : "C'est digne de Pierre Laval", illustrant ainsi "le degré d'inimitié voire de haine entre les deux".

La vengeance de Nicolas Sarkozy, c'est ensuite l'affaire des costumes avec Robert Bourgi, "avocat très proche de Sarkozy" qui va "tendre un piège à Fillon en lui achetant des costumes par chèque et en faisant en sorte que l'affaire sorte juste avant l'élection présidentielle".

Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont également enquêté sur l'argent perçu par le couple Fillon dans ce que les journalistes appellent "une PME à but très très lucratif" qui aurait rapporté au total "1.306.400 euros depuis 1981, majoritairement de l'argent public".

Le livre aborde aussi l'entreprise personnelle de François Fillon avec sa société 2F Conseil "sous l'influence constante de grands hommes d'affaires français, ce qui expliquera ensuite le programme très libéral qu'il essaiera de mettre en oeuvre pour la présidentielle".

Des rapports plus que troubles donc entre le milieu des affaires et le candidat à la présidentielle dont la justice française a voulu faire un exemple :"Il y a eu un traitement de défaveur de la part de la justice. Un des plus hauts magistrats français explique bien que la justice a voulu aller très vite".