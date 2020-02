François Fillon "n'a absolument pas accepté son échec", selon Alain Duhamel

publié le 31/01/2020 à 20:05

La dernière semaine de ce mois de janvier a évidemment été marquée par la sortie médiatique de François Fillon, invité dans Vous avez la parole sur France 2 ce jeudi 30 janvier. Près de trois ans après sa chute lors des élections présidentielles de 2017, l'allocution de l'ancien premier ministre "ressemblait beaucoup à une plaidoirie demandant l'acquittement", selon Alain Duhamel sur RTL.

Ce qui était frappant était le déni de François Fillon qui considère qu'il n'est pas coupable de ce qui lui est reproché. Il a beaucoup ménagé et célébré sa femme Penelope et a reconnu que, vis à vis de Nicolas Sarkozy, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Mais sur le fond des choses, il a maintenu qu'il était resté dans sa droite ligne. "C'est une forme de déni", estime Alain Duhamel.

Sans doute que ceux qui ont voté pour lui en 2017 se diront que c'est quelqu'un qui a de la classe, qui est cohérent avec lui-même, qui a des convictions mais je pense que la majorité de ceux qui l'ont regardé se sont dit qu'il n'avait pas changé.

Concernant son choix de ne plus revenir dans la vie politique, l'éditorialiste n'est pas surpris et ajoute que François Fillon est "un grand orgueilleux, un grand silencieux et un grand impénétrable". "Je crois qu'il n'a absolument pas accepté son échec et il ne se satisferait pas d'une revanche", conclut-il.