Producteur tabassé à Paris : "J'ai moins confiance en la police qu'avant", dit Brunet

publié le 27/11/2020 à 19:40

La vidéo où l'on voit des policiers frapper, matraquer un producteur de musique, samedi dernier à Paris, est très choquante. J'ai été littéralement bouleversé par le calvaire qu'a subi Michel. Il explique en plus qu'il n'est pas anti-flics, qu'il a des amis policiers, qui n'ont rien à voir au passage avec ceux qui l'ont matraqué.

Moi qui ai défendu pendant des mois les policiers, notamment pendant le mouvement des "gilets jaunes", je ressens un immense malaise devant ces monstres qui l'ont frappé jusqu'à en avoir mal aux mains comme ils l'ont dit eux-mêmes.

Trois fonctionnaires de la police de la République qui l'ont frappé au sol, à la tête, qui l'ont mis en joue avec leurs armes, qui ont tiré des grenades lacrymogènes dans sa direction, qui ont appelé des dizaines de policiers en renfort, qui ont fait des fausses déclarations, des fausses dépositions.

J'ai refusé de montrer ces images à mes filles, car je me suis dit si que si des adolescentes idéalistes voyaient cela, ça risquerait de rompre le lien de confiance avec la police de leur pays. Je ressens face à cet acte, pas si isolé que ça, une immense frustration, une immense souffrance. Je me sens déchiré et pourtant je n'ai rien d'un gauchiste anti-flics, mais aujourd'hui j'ai moins confiance dans la police. Je vomis ces trois flics et j'ai honte pour Michel.