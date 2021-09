Présidentielle 2022 : Éric Ciotti voterait "très clairement pour Zemmour" en cas de duel avec Macron

Si Éric Zemmour n'a toujours pas officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, sa possible participation fait déjà beaucoup parler. Invité du Grand Jury dimanche 5 septembre, le candidat à la primaire de la droite Éric Ciotti s'est à son tour exprimé sur la question.

En 2017, le député des Alpes-Maritimes n'avait pas voulu choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du second tour. En revanche, en cas de duel au mois de mai entre le Président, candidat à sa propre succession, et le polémiste, son choix serait tout fait. "Je voterais Éric Zemmour, très clairement, face à Emmanuel Macron", indique Éric Ciotti au micro de RTL.

"Il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas en phase, notamment son regard et son analyse sur la place des femmes dans la société", rappelle cependant le député des Alpes-Maritimes, ajoutant qu'il ne voterait pas pour le polémiste au premier tour du scrutin présidentiel, même s'il venait à perdre la primaire Les Républicains.