Présidentielle 2022 : "Le Pen ne battra jamais Macron", selon Éric Zemmour

"Pour l'instant je ne suis pas candidat. Quand je voudrais être candidat, quand je déciderais d'être candidat, je le dirais. Pour l'instant je n'ai pas décidé définitivement", a déclaré Éric Zemmour, invité ce samedi soir de l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier sur France 2. Alors que son éventuelle candidature pour la présidentielle 2022 agite à droite et notamment au RN, le polémiste en a dit plus sur sa position sur l'échiquier politique.

"Mon camp c'est le RPR, le Gaulisme. C'est simple, c'est clair, c'est net. LR n'est plus le RPR, LR s'est vendu aux centristes", dit-il, répondant ensuite sur sa volonté de ne pas se rapprocher de Marine Le Pen. "J'ai toujours plaidé pour un grand rassemblement des droites. Je pense que Marine Le Pen ne gagnera jamais. Vous avez vu son débat il y a 4 ans, je ne pense pas qu'elle ait progressé depuis. Je pense que les Français s'en sont rendus compte. Vous avez vu les régionales. Je pense qu'elle ne gagnera jamais et je pense qu'aujourd'hui, voter Marine Le Pen c'est voter Macron", dit-il.

"Macron n'attend que ça, de la retrouver au second tour pour la battre de nouveau. Marine Le Pen touche un électoral populaire important, elle a ce mérite là, mais elle ne battra jamais Emmanuel Macron", poursuit le polémiste qui sera l'invité d'Alba Ventura mardi sur RTL.