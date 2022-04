Présidentielle 2022 : vers une réforme des retraites lancée dès l'automne 2022 ?

Le serpent de mer des retraites de retour dès la rentrée des classes ? Dans une interview donnée au Figaro ce jeudi, le candidat à sa réélection Emmanuel Macron a annoncé souhaiter initier sa réforme des retraites "dès l'automne" prochain. Dans le même temps, il avait promis mercredi à nos confrères de TF1, '"d'indexer les retraites sur l'inflation dès cet été" au lieu d'attendre le 1er janvier.

Le président-candidat a, en effet, expliqué vouloir revaloriser les retraites sur inflation dès la période estivale, "compte tenu des prix" qui ont bondi en raison de la guerre en Ukraine. Il a aussi promis de "maintenir un bouclier pour le prix du gaz et l'électricité" et de "maintenir la ristourne à la pompe" si les prix continent de monter.



Quant au futur chantier des " retraites, il y aura une phase de concertation avec les partenaires sociaux. Mais le mandat est clair (...) ce doit être dès l’automne prochain", a-t-il assuré. "J’ai encore une énergie intacte, ce qui me permet de faire des choses de manière plus claire et tranchée qu’il y a cinq ans", a déclaré Emmanuel Macron. Pour rappel, dans son programme, le candidat-président ou président-candidat propose de reculer l'âge de départ en retraite à 65 ans, de manière progressive.